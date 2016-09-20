Порошенко призвал разработать международный механизм защиты прав беженцев

Об этом он сказал на Заседании высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН, посвященном увеличению потоков беженцев и мигрантов в мире, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«Нам нужен международный механизм ответственности защиты прав внутренне перемещенных лиц», - цитирует слова президента его пресс-служба.

Читайте такжеНа Донбассе разрушен дом каждой пятой семьи переселенцев - ООН

Порошенко подчеркнул, что беспрецедентный миграционный кризис и наплыв беженцев стали важным экзаменом для всего человечества - более 250 млн людей по разным причинам покинули свои жилища.

«Этот глобальный кризис требует от нас общей ответственности и скоординированных усилий. Поэтому сегодня я бы хотел выразить свою солидарность с теми, кто, против своей воли, был вынужден покинуть родные жилища», - сказал президент.