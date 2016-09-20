Порошенко призвал разработать международный механизм защиты прав беженцев
Президент Украины Петр Порошенко призвал разработать международный механизм защиты прав внутренне перемещенных лиц.
Об этом он сказал на Заседании высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН, посвященном увеличению потоков беженцев и мигрантов в мире, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.
«Нам нужен международный механизм ответственности защиты прав внутренне перемещенных лиц», - цитирует слова президента его пресс-служба.
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Порошенко подчеркнул, что беспрецедентный миграционный кризис и наплыв беженцев стали важным экзаменом для всего человечества - более 250 млн людей по разным причинам покинули свои жилища.
«Этот глобальный кризис требует от нас общей ответственности и скоординированных усилий. Поэтому сегодня я бы хотел выразить свою солидарность с теми, кто, против своей воли, был вынужден покинуть родные жилища», - сказал президент.