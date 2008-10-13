Микроволновые печи опасны для здоровья

Микроволновые печи - потенциально опасная кухонная электроника для детей, которая должна быть оснащена механизмами блокировки в целях предотвращения ожогов, считают специалисты из Университета Чикаго.

Исследователи предлагают производителям разработать дополнительные средства контроля температуры в печках, отключение питания и средства защиты для предупреждения случайного травматизма среди детей. Многие современные СВЧ-печи уже имеют возможность блокировки открытия дверцы, которая требует от человека удержания кнопки включения/отключения на 3-4 секунды до функционирования.

Риск получения ожогов и кожных ран был установлен экспертами после двухлетнего наблюдения, как дети до 5 лет обращались с микроволновой печью и каким образом они ели горячую пищу и пили горячие напитки. Был сделан вывод, что микроволновка - небезопасный предмет на кухне, так как любопытные малыши самостоятельно пытаются открыть печь и достать разогреваемую еду, подражая взрослым, или же для них она становится предметом игры. Также дети от 7 до 14 лет, присматривая за младшими братьями или сёстрами, зачастую случайно проливали горячие жидкости на ребёнка.

Ожоги - наиболее частая травма у детей от 10 до 21 месяца, и большинство из них происходят из-за неосторожного обращения взрослых с бытовой техникой или нечаянно опрокинутых на кожу горячих продуктов. Педиатры вообще называют кухню самым рискованным местом для детей ясельного возраста. Дополнительные меры защиты работы микроволновой техники и более внимательный контроль действий детей со стороны родителей позволят лучшим образом защитить здоровье дошкольников, уверены американские медики.

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