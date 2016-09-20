В Украине планируют восстановить должность спецпредставителя генсека ООН по вопросам внутренне перемещенных лиц

Об этом он сказал на Заседании высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, посвященном увеличению потоков беженцев и мигрантов в мире, сообщили в пресс-службе главы государства.

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В частности, президент отметил важность политической декларации, которая должна быть принята и которая предлагает инклюзивные рамки для развития дальнейшего сотрудничества и координации усилий мирового сообщества. Он отметил, что этот документ уделяет должное внимание ключевым аспектам человеческой миграции, включая необходимость борьбы с ксенофобией, дискриминацией, торговлей людьми.

Президент также напомнил, что Украина стала одной из первых европейских стран, которая еще в 1998 году криминализировала ответственность за торговлю людьми.

Порошенко призвал обеспечить надлежащее финансирование программ ООН с тем, чтобы ликвидировать разрыв между выделением средств и реальными гуманитарными потребностями, и приветствовал тот факт, что декларация закладывает основы для реагирования на потребности внутренне перемещенных лиц.

«Их защита и поддержка - это наш нравственный и политический долг», - сказал президент Украины.

Глава Украинского государства заявил о необходимости восстановления должности специального представителя генерального секретаря ООН по вопросам внутренне перемещенных лиц.