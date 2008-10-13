В организме человека нашли фермент, способный бороться с ВИЧ-инфекцией

Медики из университета Южной Калифорнии заявили о том, что они нашли в организме человека фермент APOBEC-3G, который способен бороться с ВИЧ.

По словам ученых, им удалось изучить атомную структуру фермента APOBEC-3G, присутствующего в каждой клетке любого человека. Он может бороться с ВИЧ с помощью своих уникальных свойств, утвсвой терждают медики.

По их словам, фермент способен связаться с вирусной ДНК, изменить ее и уничтожить. "Мы поняли механизм взаимодействия этого фермента с ДНК. Это понимание ляжет в основу создания реально работающих антиВИЧ-лекарств", - говорит автор исследования Сяожинг Чен.

Он также отмечает, что при помощи фермента APOBEC-3G РНК ВИЧ возможно изменить и внедрить в вирусную ДНК, в результате чего сам вирус окажется неспособен к дальнейшей инфекции и воспроизводству.

Авторы исследования также утверждают, что помимо борьбы с ВИЧ, APOBEC-3G может сдерживать вирус гепатита, так как входит в семейство ферментов, принимающих участие в генерации антител в организме, а также в процессе метаболизма жировых тканей.

CyberSecurity