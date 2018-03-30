Что же на самом деле содержится в детском питании HIPP, Humana и Nestle?

Для экспертизы были выбраны смеси для искусственного вскармливания детей с первых дней жизни торговых марок HIPP, Humana, Nestle (первая часть испытаний) и Nutricia, "Малютка", "Детолакт - соя" (вторая часть исследований, заказанных "Жизнью").

Чтобы иметь четкую картину качества смесей, мы проверяли их по нескольким показателями:

- Содержание белков, жиров и углеводов. Если определенный компонент добавлен в другие «взрослые» продукты и не имеет катастрофических последствий для потребителя, то это не касается детского питания для младенцев.

Так, по словам заведующего отделением проблем питания и заболеваний детей раннего возраста Института педиатрии Олега Шадрина, значительная нехватка белка в смесях может привести к отставанию в развитии ребенка и другим патологиям.

Потому при изготовлении смесей для детей с первых дней рождения закладывается очень точное количество всех компонентов.

- Наличие трансизомеров ненасыщенных жирных кислот (они нарушают жизнедеятельность клеток). Как убеждают в Госпотребстандарте, наличие этих соединений в продукте свидетельствует о низком качестве сырья. Чем больше таких трансизомеров, тем хуже сырье.

- Последний показатель, взятый нами для исследования, - стерильность смесей. Несоблюдение на производстве гигиенических норм может привести к появлению в еде для новорожденных вредных микроорганизмов - кишечной палочки, стафилококку и тому подобное.

"По микробиологическим показателям (тем, которые могут привести к отравлениям), все каши стерильны", - комментирует результаты исследований собственного подраздела Виктор Волошинец, заместитель начальника научно-исследовательского центра испытаний продукции Укрметртестстандарта.

Кроме того, в смесях для младенцев торговых марок HIPP, Humana, Nestle нет опасных жиров. Цифры содержания белков, жиров и углеводов отвечают маркировке. Например, на упаковке высоко адаптированной молочной смеси - начальное питание "Humana" указано, что массовая доля белка составляет 10,5 %. Результаты исследования показали содержание 10,2% при относительной погрешности испытания 0,5%.

Жира в смеси лаборанты нашли ровно столько, сколько отмечено на маркировке - 23,8 г.

Убедиться в этом вы можете собственными глазами. "Жизнь" публикует результаты исследований, которые Укрметртестстандарт осуществлял по заказу редакции издания.

"Это, по-видимому единственные продукты, которые тщательным образом контролируются", - убеждает заведующий отделения проблем питания и соматических заболеваний детей раннего возраста Институт педиатрии Олег Шадрин.

P.S. Результаты экспертизы смесей для младенцев Nutricia, "Малютка" и "Детолакт - соя" будут опубликованы в ближайшее время.

P.P.S. Исследование не является проплаченным материалом ни одного производителя. Испытание осуществлял подраздел Госпотребстандарта "Укрметртестстандарт" по заказу и на средства редакции "Жизни".

life.pravda.com.ua