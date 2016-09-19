Пособие по беременности и родам предлагают увеличить в 2017 году до 1 850 грн

Кабинет министров Украины предлагает увеличить размер пособия по беременности и родам незастрахованным лицам в декабре 2017 года до 1 850 грн против 1680 грн, предусмотренных с декабря 2016 года.

Соответствующие изменения заложены в размещенном на сайте парламента проекте бюджета на 2017 год. Как отмечается, изменения коснутся тех социальных гарантий, которые рассчитываются на основании прожиточного минимума.

Читайте такжеМалообеспеченные семьи будут получать доплаты на ребенка до трех лет – МинсоцполитикиТакже планируется увеличить пособия на детей, над которыми установлена опека или попечительство. Их размер планируют установить на уровне 2984 грн и 3720 грн в зависимости от возраста ребенка с декабря 2017 года, тогда как в декабре текущего года их размер составит 2710 грн и 3378 грн.

Согласно прогноза, ежемесячно помощь будет предоставляться 47,9 тыс. детей.

Как сообщал УНИАН, согласно бюджетной резолюции на 2017 год, Кабмин намерен уравнять минимальную зарплату с показателем прожиточного минимума.

Читайте такжеВ Украине размер госпомощи одиноким матерям увеличен в 3 разаВ рамках проекта бюджета правительство в следующем году устанавливает средний ежемесячный прожиточный минимум с 1 января 2017 года – в сумме 1544 гривни, с 1 мая - 1624 гривни, с 1 декабря - 1700 гривень.

Для лиц, утративших трудоспособность прожиточный минимум с 1 декабря 2016 года будет составлять 1247 грн, 1 мая 2017 года – 1312 грн, 1 декабря 2017 года - 1373 грн.

Для трудоспособных лиц прожиточный минимум с 1 декабря 2016 года будет составлять 1600 грн, 1 мая 2017 года – 1684 грн, 1 декабря 2017 года - 1762 грн.

Таким образом основные социальные стандарты к концу следующего года вырастут на 10,1%.