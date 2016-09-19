Украина будет искать Богатыреву по другим каналам, даже если Интерпол отказался от розыска - МВД

Отказ Интерпола от розыска экс-министра здравоохранения Украины Раисы Богатыревой не означает, что украинская сторона не будет искать ее с помощью других средств и каналов розыска.

Об этом УНИАН сообщил директор Департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.

Читайте такжеИнтерпол снял Богатыреву с международного розыска "Действительно, нам поступил официальный документ об отказе (Интерполом) розыска Богатыревой, поскольку они якобы усматривают в преследовании политику. Впрочем, это не означает, что мы откажемся от ее розыска - будем использовать иные законные средства и каналы", - сказал Шевченко.

Как сообщалось, в октябре 2014 года Богатыреву объявили в розыск по Украине по подозрению в хищении бюджетных средств на сумму 6,5 млн грн в 2012 году во время закупок иммунобиологических препаратов, лекарственных средств и медицинского оборудования.

Читайте такжеСуд заочно арестовал экс-главу Минздрава БогатыревуС января 2015 года экс-министр находилась в международном розыске Интерпола.

Печерский суд Киева заочно избрал меру пресечения для Богатыревой в виде ареста.

По данным ГПУ, в отношении Богатыревой применяется процедура заочного осуждения.