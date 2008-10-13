Калорийная пища выводит мозг из строя

Перегрузка калорий приводит критические области мозга в неисправное состояние, даже если человек при этом не набирает лишний вес. Американские учёные установили, что чрезмерно калорийная пища, поступая в наш организм, вызывает активацию молекулы под названием iKKbeta/NK-kappaB, которая способствует метаболическому воспалению в других тканях. Эта тропа обычно бездействует в мозге и предположительно являлась важной для врождённого иммунитета и защиты организма от патогенных вирусов. Но в сегодняшних условиях плохой экологии активация тропы нарушает нормальную работу организма, включая сопротивление двух главных метаболических гормонов - инсулина и лептина, поясняют неврологи.

Лабораторные тесты Университета Висконсина-Мэдисона указали на связь переедания и развития подстрекательных ответов в периферийных метаболических тканях типа мускулов и печени, таким образом приводя к различным метаболическим дефектам, лежащим в основе многих заболеваний. Кроме того исследователи обнаружили, что продукты с высоким содержанием жиров удваивали деятельность воспалительной тропы в мозге, повреждая гиппокамп, нейронную коммуникацию и ухудшая основные функции центральной нервной системы. Медики полагают, что блокирование найденной мозговой тропы позволит разработать терапию против ожирения.

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