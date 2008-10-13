Для профилактики простуды надо чаще мыть руки

Личная гигиена эффективнее витаминов способна защитить организм от сезонных простудных и инфекционных заболеваний. Витамин С не предотвращает действие вирусов, и польза большинства диетических и витаминных добавок зачастую завышена, уверены врачи Немецкого института по обеспечению качества и эффективности медицинской помощи /IQWiG, Германия/. Дни становятся короче, температура воздуха понижается и приближается сезон гриппа - в это время многие люди начинают активно пить витаминные препараты в качестве меры предосторожности. По мнению экспертов, такая профилактика не только не предотвратит простуду, но может навредить здоровью, так как высокие дозы витаминов тоже опасны, а выгоды антиоксидантов переоценены.

На протяжении многих лет считалось, что витамин С обеспечивает защиту от простуды, рака и даже продлевает жизнь. Профессор Пётр Савицкий, директор института IQWiG, опровергает эти убеждения, заявляя, что польза витамина С для здоровья - просто миф. По его словам, трудно отказаться от глубоко укоренившихся в сознании верований, но они не соответствуют действительности, пока научно-исследовательские центры на основе доказательств и фактов не придут к противоположному выводу. Повышенное употребление витаминов не является панацеей от респираторных инфекций, будь то грипп, насморк или боль в горле, считают учёные. Они советуют более внимательно отнестись к вопросу личной гигиены, чаще и тщательно мыть руки с мылом и не прикасаться к лицу на улице - это самое простое и действительно универсальное профилактическое средство против болезней.

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