Мед убивает до 91% бактерий, вызывающих насморк

Ученые из Канады пришли к выводу, что с помощью меда можно лечить синуситы (воспаление околоносовых пазух).

Пациентам, принявшим участие в исследовании, каждодневно прокапывали носоглотку медовым раствором, для изготовления которого использовался йеменский и новозеландский мед.

Уже через несколько дней они заметили положительные изменения в самочувствии пациентов: у них уменьшился отек слизистой носовых пазух и произошло улучшение общего самочувствия.

По словам ученых, вещества содержащиеся в меде, убивают от 63 до 91% болезнетворных бактерий, являющихся причиной синусита.

korrespondent.net