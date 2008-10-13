Мед убивает до 91% бактерий, вызывающих насморк
10:14, 13 октября 2008Страна
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Улучшает общее самочувствие
Ученые из Канады пришли к выводу, что с помощью меда можно лечить синуситы (воспаление околоносовых пазух).
Пациентам, принявшим участие в исследовании, каждодневно прокапывали носоглотку медовым раствором, для изготовления которого использовался йеменский и новозеландский мед.
Уже через несколько дней они заметили положительные изменения в самочувствии пациентов: у них уменьшился отек слизистой носовых пазух и произошло улучшение общего самочувствия.
По словам ученых, вещества содержащиеся в меде, убивают от 63 до 91% болезнетворных бактерий, являющихся причиной синусита.
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