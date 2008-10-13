В Украине более миллиона душевнобольных людей

В Украине душевными недугами страдают более миллиона человек - и это только те, кто официально обратился за помощью к психиатрам. Примерно такой же процент пациентов наблюдается и во всех европейских странах. Разнятся только подходы к лечению.

Среди пациентов психиатрической клиники можно встретить и профессора математики, и слесаря. Болезни души не разбирают чинов и рангов.

Почему возникают - до сих пор точно не понятно. Оставляя таких людей в больницах, родственники, как правило, стараются забыть о них. Многих вообще подбрасывают - просто подвозят к воротам клиники и выталкивают из машин. Потом врачи начинают восстанавливать документы - выясняется, что их пациентов обобрали до нитки.

Лечение душевнобольных - дело долгое и дорогое. Каждый случай - индивидуальный. Сегодня отечественная психиатрия держится на нейролептиках, которые снимают приступы бреда и галлюцинаций. Многим помогают.

Понять, когда пациент может вернуться к обычной жизни, - сложно. Западная медицина - за то, чтобы всех неагрессивных пациентов возвращать в общество, обязательно давать работу - пусть поначалу простую. Украинская медцинская практика мечется между либерализмом и решётками на окнах.

Арт-терапия - очень популярна на Западе - теперь внедряется в Украине. В больнице Павлова - целое отделение с группами художественной пластики, живописи, шитья. Есть даже свой театр. Казалось бы - что может дать вылепливание фигурок? Оказывается - толчок к возвращению в привычную жизнь.

Опытные психиатры говорят: за пределами больниц огромное количество людей находится в так называемом "пограничном состоянии" - один стресс, и человек выходит из категории "нормальных".

Такая тенденция характерна для всех стран. На Западе первыми заметили опасность - и теперь чуть ли не каждую неделю посещают психоаналитиков.

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