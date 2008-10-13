На Полтавщине погибла семья, отравившись грибами

В Полтавской области семья из трех человек умерла, Киев.

В доме в селе Пятихатки Чорнухинского района Полтавской области соседи нашли семью, которая умерла, вероятно, в результате отравления грибами.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, найдены тела 33-летнего отца, 34-летней матери и 7-летней дочери.

Окончательная причина их смерти устанавливается.