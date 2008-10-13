Вирус “птичьего гриппа” выявлен в Саксонии

Вирус “птичьего гриппа” H5N1 выявлен на птицеферме в коммуне Маркерсдорф в немецкой Саксонии.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

Согласно сообщению, 9 октября Германия информировала Еврокомиссию о подозрении на вспышку “птичьего гриппа” и о принятых мерах.

Прошлой ночью на ферме было уничтожено все поголовье – 800 гусей, 550 уток, 60 кур и 24 индюка.

Немецкие власти также установили ограничительные зоны высокого и низкого риска, соответственно, в радиусе 3-х и 10-ти километров, согласно директивам ЕС.

Эта вспышка “птичьего гриппа” – первая на птицефермах, зарегистрированная в ЕС в 2008 году. В последний раз вспышка на ферме была зарегистрирована 25 декабря 2007 года также в Германии.

Среди диких птиц последнее выявленное заболевание птичьим гриппом датируется концом февраля этого года.