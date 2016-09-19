Интерпол снял Богатыреву с международного розыска

Об этом сообщает Еспрессо.TV со ссылкой на директора Департамента коммуникаций МВД Украины Артема Шевченко.

По сообщению Украинского бюро Интерпола, которое было отправлено на имя адвоката Богатыревой Дмитрия Беляева, по состоянию на 2 сентября экс-министр здравоохранения в международном розыске не значится.

В этом письме также указано, что соответствующее постановление от 24 февраля 2015 года "О выходе из соглашения об обмене информацией в сфере борьбы с преступностью" с 24.08.2015 МВД Украины прекращено информационное взаимодействие с правоохранительными органами СНГ в рамках Межгосударственного банка данных, собственником которого является ФКУ "ГИАЦ МВД России".

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Итак, Украинское бюро Интерпола не может предоставить информацию относительно межгосударственного розыска Богатыревой из-за отсутствия в Нацполиции Украины доступа к соответствующему банку данных.

Как известно, 21 октября 2014 Богатыреву объявили в розыск по Украине по подозрению в хищении бюджетных средств на сумму 6,5 млн грн в 2012 году во время закупок иммунобиологических препаратов, лекарственных средств и медицинского оборудования. По информации прокуратуры, Богатырева действовала "по предварительному сговору с группой лиц". В июле Печерский райсуд разрешил Генпрокуратуре применить к экс-министру здравоохранения процедуру спецрасследования, которая позволяет заочное осуждение.

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В августе 2015 года Генпрокуратура публично вызвала на допрос Богатыреву и экс-заместителя министра доходов и сборов Украины Андрея Игнатова. 9 января 2015 экс-министра объявили в международный розыск Интерпола. В то же время по состоянию на 19 октября карты Богатыревой, а также Азарова были закрыты.

Как пояснил пресс-секретарь МВД Артем Шевченко речь идет о том же, что и с Виктором Януковичем. "Они подали жалобы в комиссию по файлов и на время рассмотрения жалоб Интерпол приостановил доступ к своим файлам", - отметил тогда Шевченко.