Правительство увеличит финансирование программ заместительной терапии для наркозависимых

Министерство здравоохранения определило ключевые направления сотрудничества с Глобальным фондом, один из первоочередных шагов - увеличение средств на закупку препаратов для людей, которые лечатся от наркотической зависимости, сообщили УНИАН в Минздраве.

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Стратегические направления сотрудничества с Глобальным фондом для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией обсуждала и.о.министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Согласно с условиями сотрудничества с Глобальным фондом, правительство Украины с 2016 года увеличит финансирование заместительной поддерживающей терапии для наркозависимых пациентов.

Минздрав принимает все необходимые меры, чтобы препараты для лечения от наркотической зависимости были закуплены за счет средств, предусмотренных в Государственном бюджете на 2016 год.

Также Глобальный фонд выделил трехлетний грант, в 154 миллиона долларов, на борьбу со СПИДом и туберкулезом в Украине в 2015-2017 годах.

Грант направлен на программы профилактики, лечения, ухода и социальной поддержки больных ВИЧ-инфекцией и туберкулезом, а также представителей групп риска относительно инфицирования.

Участники встречи договорились о расширении объема услуг пациентам с ВИЧ/ТБ, их просмотр и стандартизацию, обеспечение равного доступа ключевых групп риска к услугам по профилактике, диагностики, лечению, уходу и поддержке в сфере противодействия заболеваниям. Минздрав будет способствовать укреплению и развитию систем гражданского общества с целью обеспечения возможности предоставления услуг, в том числе за счет средств государственного бюджета Украины.