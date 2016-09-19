Для реабилитационно-диагностического центра на Донетчине закупят высокотехнологичное медицинское оборудование

Как сообщили УНИАН в Минздраве, в рамках Проекта Европейского Союза совместно с ООН «Местное развитие, ориентированное на громаду» будет приобретен медицинский аппарат для вакуумной терапии.

Аппарат Green SACK Classic (Iskra Medical d.o.o.) применяется для лечения многих нарушений кровообращения, в частности ишемической боли, лимфатических отеков, диабетической ангиопатии, атеросклеротической ангиопатии, посттромбового синдрома, полиневропатии и других.

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Первый транш средств безвозвратной финансовой помощи Проекта в размере 80% стоимости аппарата были перечислены поставщику в соответствии с договором от декабря прошлого года.

В качестве исполнения договорных обязательств оставшиеся 20% от общей суммы стоимости оборудования обязано уплатить ГУ «Научно-практический медицинский реабилитационно-диагностический центр Министерства здравоохранения Украины». Только после этого будет произведена поставка оборудования.

Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2016 год» по бюджетной программе, по которой финансируется данное учреждение здравоохранения, капитальные расходы Министерства охраны здоровья Украины не предусмотрены вообще. Перераспределение позволит внести необходимую сумму и приобрести необходимое оборудование.

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ГУ «Научно-практический медицинский реабилитационно-диагностический центр Министерства здравоохранения Украины» является одним из двух учреждений здравоохранения общегосударственного значения по оказанию высокоспециализированной медицинской помощи в Донецкой области.

Константиновский район является одним из 8 пострадавших от боевых действий на востоке Украины районов Донецкой области, в котором существует повышенная нагрузка на медицинские учреждения, и в то же время имеет место нехватка медицинского оборудования. Кроме того, из-за отсутствия доступа к областных медицинских учреждений граждане ограничены в ряде необходимых медицинских услуг.