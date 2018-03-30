Ежегодно количество слепых в мире растет

Ежегодно в Украине инвалидами в результате изъянов зрения признают около 12-ти тысяч людей

С помощью зрения человек получает 80-90% информации об окружающем мире. Людей, которые лишены такой возможности от рождения или через болезнь, в настоящее время в Украине насчитывается 300 тысяч. По данным Всемирной организации охраны здоровья, ежегодно количество слепых в мире увеличивается на 1 миллион человек, каждые 5 секунд теряет зрение один взрослый человек, каждую минуту - один ребенок. Ежегодно в Украине инвалидами в результате изъянов зрения признают около 12 тысяч человек. Как уберечь украинцам здоровые глаза? Что влечет заболевание глаз среди взрослых и детей? Как чувствуют себя в обществе незрячие люди? Насколько можно верить новейшим клиникам, которые предлагают быстрое и безболезненное возобновление зрения?

Причины и следствия

Ежегодно в Украине проводят 300 тысяч операций по заболеваниям глаз, отмечает Сергей Рыков, главный офтальмолог Украины. Почти 500 тысяч пациентов - это дети. Ежегодно врачи обнаруживают 150 тысяч детей, которые имеют проблемы с зрением. «Самое частое ухудшение зрения наблюдается в школьном возрасте (близорукость или дальнозоркость) или после 40 лет (глаукома, катаракта). Наибольшая проблема – несвоевременное обращение к врачам. Например, перед школой приводят к врачу ребенка, у которого проблемы с глазами от роду. Очень тяжело его вылечить за месяц».

18 тысяч операций сделали в этом году врачи столичного Центра микрохирургии глаза, говорит заместитель главного врача Лариса Троянова. По сравнению с прошлым годом количество пациентов увеличилось на 1 тысячу человек. «80% - это операции по удалению катаракты. Очень часто встречается вроджденная катаракта (детская патология) и катаракта, которая усложненна сахарным диабетом. Оперируются даже больные, которым за 60, хотя это уже старческая катаракта».

Пациенты с воспалительными заболеваниями глаз (конъюнктивиты, кератиты, язвы роговицы) составляют большинство. Однако не меньше сейчас волнуют врачей онкологические заболевания человеческого глаза, отмечает Наталья Пасечникова, директор Института глазных болезней им. Филатова. В заведении 70 мест, и на них уже существует очередь. «Самой сложной проблемой для нас являются воспалительные заболевания глаз (туберкулез, токсоплазмоз), онкологические патологии и пересадка роговицы, которой люди ожидают, потому что нет доноров. В нашей популяции мы даже нашли особенную форму заболевания, которое в мире больше нигде не встречается «наследственную дегенерацию роговицы», когда роговица мутнеет».

Трудоустройство и реабилитация незрячих, а точнее их отсутствие

Еще в советское время при украинском обществе слепых была настроена система трудоустройства незрячих. В настоящее время занятость людей с изъянами зрения сократилась в 4 разы - с 24 до 6 тысяч людей, отмечает Сергей Васин, директор учебного информационного компьютерного центра Украинского общества слепых. «Основная деятельность незрячих людей сегодня - сбор низковольтной аппаратуры (розеток, выключателей). В то же время, состоялся процесс переориентации молодежи с изъянами зрения на получение специального образования для профессиональной реабилитации и это происходит стихийно. В Украине, в отличие от развитых стран, нет ни одного центра профессиональной реабилитации инвалидов зрения».

В Латвии созданы все необходимые условия для незрячих

В Латвии почти 8 тысяч инвалидов зрения, а каждый пятый новорожденный ребенок имеет заболевание глаз. Врачи связывают это с проблемами беременности у современных латвийских женщин.

В Латвии есть специальные детские садики, школы-интернаты. Молодые люди с изъянами зрения могут учиться по специальной программе в высших учебных заведениях. Государство оказывает финансовую помощь семьям незрячих в размере 100 долларов ежемесячно. Общественные организации помогают таким лицам интегрироваться в современную жизнь. Для родителей незрячих детей, создано специальное общество. Однако в стране существует нехватка социальных работников, так называемых людей-поводырей, и достаточно часто родителям проходится становиться «глазами» своего ребенка. В целом в Латвии проживает почти восемь тысяч инвалидов зрения.

Наблюдается в Латвии и тенденция ухудшения зрения у раньше здоровых детей. Согласно результатам проверки, проведенной Латвийским университетом, почти 10% латвийских детей нуждаются в коррекции или лечении зрения. В соседней Эстонии такая же проблема. Почти половина деток, которые проживают в Таллинне, имеют зрение ниже нормального. Специалисты связывают это с тем, что дети значительное время проводят возле компьютера или телевизора и мало занимаются спортом.

Важным аспектом является и здоровое питание детей. В Латвии альтернативой автоматам по продаже нездоровых продуктов, в частности чипсов и кока-колы, вскоре станут автоматы по продаже моркови, которые будут находиться в каждой школе. Ведь всем известно, что этот овощ содержит бета-каротин, полезный для зрения.

Несколько советов для сохранения «острого зрения»

Здоровый способ жизни, сбалансированное питание, ограничение времени возле компьютера и телевизора, а к тому же регулярное посещение окулиста - это рецепт, как надолго сохранить острое зрение, рассказывает главный офтальмолог Украины Сергей Рыков. А к тому же специалисты советуют не заниматься самолечением и не увлекаться разрекламированными глазными каплями.

Как утверждают врачи, при ранней диагностике и профилактике глазных болезней, в половине случаев удается предотвратить слепоту и сохранить здоровое зрение.

Наталия Коваленко, Надежда Шерстюк

radiosvoboda.org