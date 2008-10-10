Кошки и собаки защищают от рака лимфатической системы

Владельцы кошек и собак на 30% реже заболевают неходжкинской лимфомой – одной из разновидностей рака лимфатической системы. К такому выводу пришли американские ученые по результатам исследования с участием более четырех тысяч человек.

Ученые из Калифорнийского университета (Сан-Франциско) и Стэнфордского университета опросили около 1600 пациентов, страдающих неходжкинской лимфомой, и 2500 здоровых людей о наличии в их доме кошки или собаки.

Выяснилось, что риск развития лимфомы у владельцев домашних животных был снижен примерно на треть. Причем степень защиты от рака возрастала с увеличением времени проживания питомцев в семье.

Неходжкинская лимфома чаще всего развивается у людей старше 65 лет. Точные причины заболевания неизвестны, однако по одной из теорий его развитию способствуют чересчур «стерильные» условия проживания. Защитный эффект кошек и собак может объясняться воздействием аллергенов, стимулирующих иммунную систему и «подстегивающих» противораковую защиту организма, полагают ученые.

medportal.ru