Энергозберегающие лампы - опасны для кожи?

Ультрафиолетовое излучение энергосберегающих ламп может вызвать раздражение кожи, если находиться к источнику света слишком близко, предупреждают специалисты.

По словам медицинских экспертов, проблемы могут возникнуть, если долго находиться на расстоянии менее 30 см от некоторых подобных ламп.

Уровень ультрафиолетового излучения, вырабатываемого такими источниками света, сопоставим с воздействием солнца в ясный день. Однако если сама лампочка чем-то закрыта, такой проблемы не возникает.

Медики добавляют, что такие лампы не повышают риск возникновения раковых заболеваний.

Причиной пристального внимания к техническому новшеству стали жалобы людей с повышенной чувствительностью кожи к свету.

Ужесточение правил

В сообщениях о проблемных лампочках не упоминалось ни одной конкретной компании-производителя.

Авторы исследования призвали власти Евросоюза, фабрики и регулирующие органы разработать более строгие правила производства и использования подобной продукции.

Специалисты говорят, что риску при использовании таких ламп могут подвергаться люди, у которых есть проблемы с чрезмерной чувствительностью кожи. Для тех, кто здоров, они опасности не представляют.

Чтобы полностью исключить возможность появления проблем, эксперты рекомендуют использовать экраны для поглощения ультрафиолетового излучения.

news.bbc.co.uk