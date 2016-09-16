В Украине проживает 42 млн 650 тысяч людей – Госстат

В январе-июле текущего года, по данным Госстата, в Украине родился 227 191 ребенок, в то время как за аналогичный период 2015 года этот показатель составил 239 103 ребенка. В январе-июле было зафиксировано естественное сокращение населения на 117 101 человек, тогда как за январь-июль 2015 года население сократилось на 122 397 человек. В то же время, число иммигрантов в январе-июле текущего года превысило количество эмигрантов на 6 771 человека, за аналогичный период 2015 года этот показатель составил 6 656 человек.

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В Госстате отмечают, что остается существенным превышение числа умерших над числом новорожденных: на 100 умерших - 66 новорожденных.

Все данные приводятся без учета Крыма и зоны проведения антитеррористической операции на востоке Украины.

Как сообщал УНИАН, численность населения Украины по состоянию на конец 2015 года составляла 42 млн 760,5 тыс. человек, что на 168,8 тыс. человек меньше, чем было на конец 2014 года.

Весной 2014 года после аннексии Крыма и формирования зоны антитеррористической операции на востоке страны в связи с началом активных боевых действий в регионе численность населения Украины была существенно скорректирована и уменьшена до 43 млн с 45 млн человек. В дальнейшем этот показатель уменьшался от месяца к месяцу.

Последний раз перепись населения в Украине проводилась в 2001 году. Организация Объединенных Наций рекомендует проводить данную оценку один раз в 5-10 лет. Данные старше 10 лет, по оценкам экспертов ООН, содержат слишком много накопленных ошибок и не могут считаться релевантными.

В сентябре 2016 года правительство инициировало создание межведомственной группы для оценки численности и поло-возрастного состава населения Украины и прогнозирования демографического развития страны