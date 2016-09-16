В бюджете на 2017 год предусмотрено 5,9 млрд грн на закупку лекарств через международные организации

Кабинет министров Украины предусмотрел в проекте бюджета на 2017 год 5,9 млрд грн на закупку лекарств через международные организации, сообщил в ходе представления проекта госбюджета 2017 года на заседании правительства премьер-министр Владимир Гройсман.

«Мы хотим 5,9 млрд грн направить на закупку лекарств через международные организации, а это будет означать абсолютно публичные закупки, эффективные закупки по реальной цене», - сказал он.

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Премьер-министр отметил, что соответствующее увеличение средств, выделенных на закупку лекарств через международные организации, позволит государству полностью удовлетворить потребность украинцев в качественных медикаментах.

«Это позволит закупить лекарства и потом претендовать на средства глобального фонда, который позволит нам хотя бы приблизиться почти впритык ко 100% выполнению программ закупки лекарств для украинцев. Этого никогда не было за время независимости Украины, и мы считаем, что мы это сделаем, и это наша обязанность», - отметил Гройсман.

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Также премьер сообщил, что в проекте бюджета на 2017 год предусмотрено увеличение заработных плат для врачей.

«Мы считаем, что в среднем на 20% увеличится заработная плата для наших докторов, и я хотел бы подчеркнуть, что это только начало», - сказал Гройсман.

В частности, по его словам, если в 2016 году зарплата участкового доктора-терапевта высшей категории с учетом надбавок составляла 6,275 тыс. грн, то с 1 января 2017 года она вырастет до 7 тыс. грн, с 1 мая – до 7,5 тыс. грн, а на конец года составит – 7,810 тыс. грн.

Также Гройсман напомнил, что вчера, 15 сентября, правительству вместе с профильным парламентским комитетом удалось разблокировать поставки лекарств для онкобольных детей, которые около трех месяцев были задержаны на таможне.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году финансирование программ для лечения людей, страдающих онкологическими заболеваниями, ВИЧ/СПИДом, гемофилией, вирусными гепатитами, рассеянным склерозом, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми, сосудисто-мозговыми и другими тяжелыми заболеваниями, будет увеличено в полтора раза. В частности, после 3,95 млрд грн, заложенных в бюджете на эти цели в 2016 году, финансирование будет увеличено на 2,1 млрд грн - до 6 млрд грн, включая финансирование трансплантаций и эндопротезов.