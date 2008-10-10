Желтый цвет побуждает к работе, а красный прибавляет сил

Психологи утверждают, что бижутерия лечит. Покупка новых сережек или кольца помогает снять стресс и поднимает настроение. А примерка украшений вызывает что-то подобное трансу и дает возможность абстрагироваться от повседневных мыслей. Оказывается, этот прыжок из реальности полезнее для нервной системы, чем 8 часов сна!

Чтобы успокоиться вечером или перед ответственной встречей, достаточно рассыпать на столе и несколько минут перебирать любимые украшения, любуясь ими. Яркий блеск цветных стеклышек поможет расслабиться. Кроме того, бижутерия лечит и сугубо физически. Особенно если она изготовлена из натуральных материалов. Дерево содержит ароматические смолы и масла, которые, постепенно испаряясь, проводят с нами незаметные сеансы ароматерапии. Морские раковины содержат вещества, которые имеют обезболивающий эффект. Замечено, что любители перламутровых украшений реже пьют анальгин и обращаются к врачу.

Именно потому, что бижутерия использует насыщенные цвета, она может стать и частью цветотерапии — лечения цветом. Известно, что чистые цвета — это волны разной частоты, влияющие на энергетический баланс человека. Поэтому при помощи яркой бижутерии можно моделировать настроение. Например, желтый цвет побуждает к работе, красный прибавляет сил, голубой укрощает аппетит, коричневый успокаивает, оранжевый ослабляет страх. Остается только одеть браслет или перстень нужного цвета — и удачный день вам обеспечен.

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