Экономический кризис ухудшает здоровье американцев

Нестабильность экономики в Америке стоит жителям страны больше денег – неблагоприятная финансовая ситуация вредит их эмоциональному и физическому здоровью. Люди, особенно семейные и пенсионного возраста, переживая о своих сбережениях в банках, развивают бессонницу и находятся в постоянной тревоге, что, в конечном счете, доводит до эмоциональных расстройств. В некотором смысле нынешнее настроение американской нации схоже с психологическими последствиями террористического нападения 11 сентября 2001 года, говорит Линда Розенберг, председатель National Council for Community Behavioral Healthcare /Вашингтон, США/. Замечено, что в центрах психологической помощи в последние месяцы раздаётся всё больше телефонных звонков.

Волнение американцев связано с высокими ценами на газ, оплату аренды дома, выплатой кредитов, сомнениями в надёжности инвестиционных вложений и опасением по поводу краха фондового рынка. Финансовая неопределённость и неизвестность усугубляют стресс, приводя к нестабильному режиму сна, заболеваниям желудочно-кишечного тракта, злоупотреблению алкоголем, ослаблению иммунитета и частым простудам, зафиксировали медики Университета Алабамы. При подобных стрессовых обстоятельствах психологи Temple University советуют оставаться спокойными, уверенными в своих силах, не поддаваться всеобщей панике, отказаться от просмотра и чтения новостей, которые зачастую преувеличивают опасность и риски, акцентировать адекватное внимание на личном контроле ситуации и делать всё возможное, чтобы предотвратить потерю сбережений.

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