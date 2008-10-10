7 потенциальных причин инфаркта

Словом "холестерин" врачи пугают чуть ли не каждого второго пациента за 30. Что это такое и из-за чего он повышается? Холестерин - это жирный спирт, содержащийся во многих живых организмах. В человеческом теле его вырабатывают сразу несколько органов - печень, почки, надпочечники и некоторые органы половой системы. Естественным путем вырабатывается около 80% всего холестерина в нашем теле, остальные 20% попадают в него с пищей. Иногда это соотношение может нарушаться как в одну, так и в другую сторону. Определенные факторы могут вызвать усиленную выработку холестерина внутренними органами или, наоборот, замедлить ее.

При этом, не весь холестерин так плох, как его малюют. Поскольку в чистом виде он тканями человеческого тела не усваивается, холестерин существует в организме в виде соединений, называемых липопротеинами. Ученые различают два вида липопротеинов - высокой и низкой плотности. Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) также называют "плохим холестерином", потому что именно повышенный уровень ЛПНП приводит к образованию холестериновых бляшек, закупорке сосудов и в конечном счете инфарктам и инсультам. Большое количество липопротеинов высокой плотности (ЛПВП), напротив, считается признаком здорового организма, поэтому их называют "хорошим холестерином".

Влиять на соотношение и уровень ЛПНП и ЛПВП в крови могут многие факторы, устранить которые, впрочем, вполне в вашей власти. Итак, вы рискуете обзавестись холестериновыми бляшками если вы:

1) Страдаете избыточным весом. Лишний вес может не только подпортить вам самооценку и добавить трудностей с гардеробом, но и серьезно пошатнуть ваше здоровье. У людей с избыточным весом, говорят врачи, уровень так называемого хорошего холестерина намного ниже нормы, а плохого - наоборот. К счастью, избавиться от этого можно без таблеток и операций - надо просто похудеть.

2) Едите много жирного. Из всех факторов, влияющих на уровень холестерина в крови, питание, пожалуй, - самый важный. Поэтому, если хотите уберечь свое сердце, следите за тем, что едите. Жирная свинина, говядина и телятина - настоящая кладезь вредных моножиров. Также остерегайтесь молочных продуктов повышенной жирности особенно масла, маргарина и сыра - и печений. А еще читайте этикетки: если в состав продукта входит кокосовое или пальмовое масло, на вашем столе ему делать нечего.

3) Мало двигаетесь. Отсутствие физической активности оказывает на организм такой же эффект, как ожирение, - даже если с фигурой у вас все в порядке. Хороший холестерин падает, плохой поднимается - и на горизонте появляются бляшки, непроходимость сосудов и инфаркт. В общем, слезайте с дивана и вперед на пробежку. Если времени и сил для интенсивных занятий спортом нет, просто добавьте к своему ежедневному расписанию 30-40 минут ходьбы и пользуйтесь лестницами вместо лифтов. Этого будет достаточно, чтобы снизить риск получить удар до минимума.

4) Старше 50. После 20 лет уровень холестерина начинает медленно расти сам по себе - вне зависимости от вашего питания и телосложения. После 50 (у мужчин) он останавливается на достигнутом к этому времени уровне. Что касается женщин, холестерин у них остается на достаточно низком уровне вплоть до менопаузы, после чего резко подлетает.

5) Живете в семье "сердечников". Проблемы с сердечно-сосудистой системой могут передаваться по наследству. Если у ваших родителей или бабушки холестерин повышенный, проверьте и свой.

6) Курите. О вреде курения не писал только ленивый. И все равно вот еще один камень в огород табачной промышленности: курение снижает уровень хорошего холестерина, что, в конечном счете, может сгубить ваше сердце.

7) Страдаете от проблем с щитовидкой. Повышенный холестерин может быть симптомом или следствием некоторых болезней. Например, диабета или гипотиреоза - нарушения функции щитовидной железы. Признаки гипотиреоза - утомляемость, сонливость, выпадение волос, запоры и отечность лица.

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