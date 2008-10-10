Чаще, чем в Украине, болеют только в Нигерии

Китайские ученые составили рейтинг здоровья наций. Лучше всех живется скандинавам.

Украина заняла 42-место из представленных сорока пяти в рейтинге Национального индекса здоровья, составленного Академией наук Китая. Китайские исследователи включили в список страны, в которых проживает более 70% населения и на долю которых приходится 90% общемирового ВВП. Китайские ученые принимали во внимание состояние нервной системы человека, иммунитета, психического поведения, обмена веществ. Суммируя все эти показатели, выводился средний уровень национального индекса здоровья (NHI).

Для Украины он оказался - 0,426, а для лидера рейтинга - Финляндии - 0,655. Украина же вошла в так называемый класс D - группу из 17-ти аутсайдеров китайского рейтинга. Хуже дела со здоровьем населения обстоят, по мнению ученых Академии наук Китая, только у Пакистана, Венесуэлы и Нигерии. При этом, несмотря на низкий показатель, исследователи отнесли Украину к типу стран, в которой ситуация со здравоохранением улучшается.

Стоит учесть, что в рейтинг не включены беднейшие страны, состояние национального здоровья в которых вряд ли поддается какому-либо положительному оцениванию. В класс A, группу самых здоровых, кроме упомянутой выше Финляндии, также вошли Дания, Швеция, Норвегия, Австралия, Новая Зеландия, Австрия и Швейцария. Россия заняла 29-е место, но также очутилась в одной с Украиной худшей группе. Китайцы заняли 13-е место.

"Нация - отдельная личность, - говорит Янг Дуогуй, руководитель научной группы Академии наук. - Иммунитет зависит не только от экологических условий, но и от устойчивости к финансовым рискам и социальной стабильности".

segodnya.ua