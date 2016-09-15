Во время конфликта на Донбассе погибли 9640 человек и 22431 получили ранения – ООН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в докладе по правам человека миссии Организации Объединенных Наций в Украине, презентованном в четверг.

«С начала конфликта в середине апреля 2014 до 15 сентября 2016 года Офис верховного комиссара ООН по правам человека задокументировал 9640 смертей, связанных с конфликтом, и 22431 ранение среди гражданских лиц, украинских военных и членов вооруженных групп», - отмечается в документе.

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В докладе, который охватывает период с середины мая до середины августа этого года, отмечается также, что миссия ООН по правам человека в Украине задокументировала 188 жертв среди мирного населения на востоке Украины. В том числе зафиксировано 28 убитых и 160 раненных лиц в течение трех месяцев, охваченных докладом.

«Это на 66% больше по сравнению с предыдущим отчетным периодом с 16 февраля по 15 мая 2016 года», - отметила на пресс-конференции председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер.

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По ее словам, около 60% жертв среди гражданского населения погибли или были ранены в результате обстрелов из различных артиллерийских систем, что является нарушением Минских договоренностей.

«Несмотря на то, что с момента прекращения огня с 1 сентября ситуация улучшилась, она остается нестабильной. Конечно было уменьшено количество жертв среди мирного населения, до 15 сентября в зоне конфликта нами было зафиксировано 10 раненых. Однако только деэскалация военных действий может предотвратить дальнейшее увеличение жертв»,- отметила Фрейзер.

Она констатировала, что согласно докладу, гражданские лица, проживающие в зоне конфликта, лишены защиты, доступа к основным услугам и гуманитарной помощи, их свобода передвижения очень затруднена.

«Ежедневно линию столкновения пересекают от 26 тыс. до 32 тыс. человек. Длинные очереди и риск для жизни остается их основным вызовом»,- сказала Фрейзер.

«Мы призываем все стороны конфликта облегчать свободу передвижения гражданских лиц вдоль всей линии соприкосновения за счет создания дополнительных транспортных коридоров, оснащения КПП необходимым оборудованием, упрощения процедуры прохождения и предоставления доступа независимым мониторам»,- сказала глава Мониторинговой миссии.

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Кроме того, Фрейзер отметила, что ООН призывает правительство Украины изменить недавно введенную систему проверки места жительства внутреннеперемещенных лиц (ВПЛ), чтобы обеспечить их право на свободу передвижения и свободный выбор места проживания.

Она также отметила облегчение доступа к местам лишения свободы.

«Это важно, поскольку среди 70% вероятных нарушений и ущемлений прав человека, задокументированных в период с середины мая до середины августа, были сообщения о пытках, жестоком обращении и содержании под стражей без связи с внешним миром»,- сказала Фрейзер.

Она констатировала, что в докладе отмечаются усилия органов государственной власти, направленные на привлечении виновных в нарушении прав человека к ответственности.

«Такие усилия являются только началом, и мы надеемся получить значимые результаты в будущем»,- добавила она.

В докладе также отмечается постепенное ухудшение ситуации в отношении прав человека и основных свобод в Крыму.

«Существует недостаток ответственности и возмещения жертвам нарушений прав человека, в частности, лицам, которых держат под стражей. Право на мирные собрания и дальше ущемляется, продолжаются преследования людей за высказывание их взглядов, которые считаются экстремистскими»,- отметила Фрейзер.