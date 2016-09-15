МИД Украины рекомендует перед посещением Таиланда профилактические меры в связи с вирусом Зика

МИД рекомендует гражданам Украины принимать профилактические меры перед посещением Королевства Таиланд в связи с распространением вируса Зика на территории этой страны.

Читайте такжеКак уберечься от заражения опасными инфекциями в Бразилии: рекомендации инфекциониста Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, в связи с резким ростом случаев заражением вирусом Зика в Таиланде, прежде всего в столице - городе Бангкок, Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины, которые намерены посетить эту страну или уже находятся на ее территории, заранее принять соответствующие профилактические меры. В случае выявления симптомов заболевания во время пребывания в Таиланде (повышенная температура тела, общая слабость, боль в суставах и покраснение глаз) необходимо обращаться на "горячую линию" Института неотложной медицины в Бангкоке по телефону 1669.

В то же время в МИД напомнили, что, в соответствии с законодательством Украины, граждане при выезде за границу должны быть застрахованы с целью создания условий, гарантирующих возмещение им расходов, связанных с попаданием в чрезвычайные обстоятельства во время пребывания за границей.

Читайте такжеВ Украине отсутствует вид комаров, которые переносят вирус Зика – МинздравВ случаях попадания в чрезвычайные ситуации на территории Таиланда, угрожающих жизни и здоровью, гражданам Украины следует безотлагательно обращаться в Посольство Украины в Королевстве Таиланд по телефону: +66917709100, e-mail: emb_th@mfa.gov.ua или на круглосуточную «горячую линию» МИД Украины: +38 044 238 16 57.