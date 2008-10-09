В Ивано-Франковске бесплатно тестируют на ВИЧ/СПИД

Сегодня на Вичевой площади Ивано-Франковска началась акция по экспресс-тестированию на ВИЧ/СПИД, которая будет проходить в четыре этапа.

Как передает корреспондент УНИАН, обследование является бесплатным и анонимным. Врачи заверяют, что этими тестами пользуется вся система здравоохранения. Параллельно участники акции имеют возможность протестироваться на гепатит С.

Инициатором проведения экспресс-тестирования является главный врач Ивано-Франковска Тарас МАСЛЯК совместно с благотворительным фондом «Солидарность».

В ходе акции волонтеры раздавали агитационные материалы, рассказывали желающим об опасности незащищенных половых контактов и сопровождали участников тестирования к каретам медицинской помощи. Медики из СПИД-центра и Ивано-Франковской городской поликлиники №3 на базе мобильных пунктов у желающих брали кровь, а социально-психологическое сопровождение (дотестовое и послетестовое консультирование) организовали представители «Солидарности».

Тестирование не является конечным этапом. Те, кто получит позитивный результат, пройдут полную диагностику и лечение в областном СПИД-центре.

Справка УНИАН. «Солидарность» - негосударственная организация, которая на протяжении десяти лет занимается вопросами профилактики, лечения и преодоления ВИЧ/СПИД на Прикарпатье.