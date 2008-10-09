В Украине аннулирована лицензия каждой пятой аптеки

С начала года аннулирована каждая пятая лицензия на деятельность аптечных учреждений в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявила начальник отдела лицензирования и контроля за соблюдением лицензированных условий Государственной службы лекарственных средств и изделий медицинского назначения Светлана ЗБРОЖЕК.

По ее словам, на сегодня в Украине действует 5,737 тыс. субъектов хозяйственности и 23,746 тыс. аптечных учреждений. Каждое такое учреждение обслуживает около 2 тыс. граждан Украины.

«В течение года мы выдаем до 2 тыс. лицензий. Также каждый год мы проводим около тысячи проверок (аптечных учреждений - УНИАН). За 9 месяцев т.г. проведено 958 проверок, по результатам которых аннулированы 184 лицензии. Это почти каждая пятая лицензия», - отметила С.ЗБРОЖЕК.

Причины этого она видит в том, что на сегодня, по ее словам, очень упрощена процедура получения лицензии на деятельность аптечных учреждений.