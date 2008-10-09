Здоровый ночной сон - здоровое сердце

Потеря сна, даже на несколько часов ночью, может привести к тому, что иммунная система человека перестанет защищать ткани и органы. В журнале Biological Psychiatry были опубликованы результаты проведенного недавно специалистами из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе исследования, в ходе которого ученые пришли к выводу, что неглубокий, беспокойный ночной сон может запустить клеточные реакции, вызывающие разрушительный процесс воспаления. Тогда как здоровый, глубокий ночной сон, наоборот, снижает риск сердечных заболеваний и аутоиммунных расстройств, таких, например, как ревматоидный артрит.

Исследователи обнаружили, что после недолго бодрствования ночью активность (NF)-κB фактора была значительно выше, чем после полноценного ночного сна или восстановительного сна (после вынужденного пробуждения). Самое главное, что повышение активности фактора транскрипции наблюдалось только у женщин.

Американские специалисты считают, что полученные в ходе исследования данные помогают понять, почему даже частичный дефицит сна повышает риск возникновения сильных воспалительных процессов в теле человека, потенциально развивающих широкий спектр заболеваний, включая сердечно-сосудистые заболевания, артрит, диабет, определенные раковые опухоли, ожирение.

Доктор Джон Кристал (John H. Krystal) из Медицинской школы Йельского университета, считает: «Данное исследование действительно доказало, что недостаток сна очень сильно влияет на работу иммунной системы организма , а значит и на его защиту».

«Постоянные физические и эмоциональные стрессы, вызванные выматывающей работой, учебой, а также сам ритм жизни современного человека приводят к тому, что у большинства людей возникают проблемы со сном», - говорит доктор Ирвин (Dr. Irwin), руководитель Cousins Center института Семела - центра по исследованию психонейроиммунологии (влияния на иммунную систему психологических состояний, неврологических и гормональных факторов). «Многие люди довольно часто намерено лишают себя сна. Но согласно проведенным нами исследованиям, даже незначительный недостаток сна значительно влияет на здоровье в целом». Другими словами, если вы хотите иметь здоровое тело, то сон для вас жизненно необходим.

likar.info