Китай передаст Украине 50 автомобилей скорой помощи
12:16, 14 сентября 2016Страна
270
Кабмин одобрил соглашение с Китаем о предоставлении Украине 50 автомобилей скорой помощи на сумму $3,7 млн.
Китай передаст Украине 50 автомобилей скорой помощи / Фото пресс-службы Минобороны
Кабинет министров Украины одобрил соглашение с Китаем о предоставлении Украине на бесплатной основе оборудованных автомобилей скорой помощи общей стоимостью 3,7 млн долл., а также уполномочил первого вице-премьер-министра Степана Кубива подписать соглашение.
Читайте такжеУкраина получила от США автомобили для медицинской эвакуации в полевых условиях
Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.
“Подписание соглашения позволит получить бесплатную помощь правительства Китайской Народной Республики в виде 50 машин скорой помощи, укомплектованных специальным оборудованием, на общую сумму более 3,7 млн долл.", - отметил Кубив.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter