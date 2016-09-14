Китай передаст Украине 50 автомобилей скорой помощи

Кабинет министров Украины одобрил соглашение с Китаем о предоставлении Украине на бесплатной основе оборудованных автомобилей скорой помощи общей стоимостью 3,7 млн долл., а также уполномочил первого вице-премьер-министра Степана Кубива подписать соглашение.

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Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

“Подписание соглашения позволит получить бесплатную помощь правительства Китайской Народной Республики в виде 50 машин скорой помощи, укомплектованных специальным оборудованием, на общую сумму более 3,7 млн долл.", - отметил Кубив.