Самый простой способ быть здоровым

Фраза “смех продлевает бытие” у всех нас на слуху с детства. Ученые, начиная с 70х годов 20 века, всерьез изучают хохот и его давление на человека. А теперь уже существует такая новая профессия, как гелотология, и по всему миру готовят огромное число специалистов-смехотерапевтов.

Результаты разнообразных исследований говорят о том, что смех - целитель. Он влияет аж на биохимические процессы в организме, стимулируя выделение нейромедиаторов серотонина и дофамина, а также эндорфинов.

Смех также может стать персональным тренером ради всего организма, не говоря уже о том, что просто повышает настроение и заряжает человека энергией. Во время смеха работают возле 80 мышц! “Хохочущее тело” тренирует вмиг мышцы груди, плеч, пресса и диафрагму. В тот же момент мышцы шеи и спины расслабляются, что помогает бегло и эффективно снять старание, включая головную болезнь. Смех обладает общеукрепляющим и оздоровительным действием, так как улучшается особенность дыхания, что приводит к улучшению потребления тканями кислорода; учащается пульс и улучшается кровоснабжение органов и тканей; снижается степень холестерина, повышается иммунитет.

Многочисленные исследования подтверждают гипотеза о том, что смех может спасти чуть ли не от всех болезней. Причем смеху подвластны не только психологические проблемы и неврозы, однако и физические страдания. Он снижает выработку стрессовых гормонов, нормализует бремя, повышает иммунитет.

Также, по мнению специалистов, люди, страдающие ишемической болезнью сердца, с легкостью избегут инфаркта. Смех чудодейственен и об этом говорят доктора, которым известны.

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