Излишняя чистота приводит к болезням

Стремление к чистоте - положительное качество. Но, как говорится, все хорошо в меру. Ученые доказали: излишняя чистоплотность может увеличить риск развития некоторых заболеваний.

Согласно статистике, за последние 5 лет резко возросло количество случаев заболевания диабетом первого типа среди детей. Ученые долго пытались найти этому факту объяснения и, наконец, пришли к выводу: всему причиной стало излишнее стремление родителей к чистоте.

Исследования показывают, что некоторые виды бактерий и вирусов, находящихся в воздухе, служат для организма своеобразной "закалкой". То есть на них еще в детстве вырабатываются антитела, поэтому, повзрослев, человек болеет меньше.

Именно одна из разновидностей таких бактерий предотвращает появление диабета первого типа. Причем ее отсутствие в воздухе может привести также к развитию аллергии, астмы и других заболеваний, связанных с ослаблением иммунной системы.

Эти выводы подтверждаются и опытами на лабораторных мышах. Грызуны, выросшие в полностью стерильной среде, страдают от различных заболеваний на 80% чаще, нежели те, кто находился в привычных природных условиях.

podrobnosti.ua