Украинским медикам снова обещают повысить зарплату

Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил во время заседания Совета национальной безопасности и обороны, сообщили УНИАН в пресс-службе президента.

«Есть твердая позиция о том, что, несмотря на трудное положение, мы должны обеспечить в 2017 году сохранение и повышение уровня социальных стандартов», - сказал глава государства.

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Президент особо подчеркнул, что повышение зарплат представителей образовательной сферы и финансирование медицинской реформы является приоритетной задачей на следующий год.

«Очень важно, что повышение зарплат работников образования, учителей, медицинских работников является приоритетом, который разделяют президент и правительство», - сказал Порошенко.

Он выразил надежду, что такой позиции придерживается и парламентское большинство.