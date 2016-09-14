Минздрав работает над изменениями в системе аккредитации заведений здравоохранения

Как сообщили УНИАН в Минздраве, специалисты считают, что Украине нужно построить медицинский рынок услуг, который будет соответствовать международным стандартам.

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На рабочей встрече обсудили наиболее сложные и противоречивые вопросы относительно аккредитации медицинских учреждений и начали работу по внесению изменений в порядок аккредитации учреждения здравоохранения, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 15 июля 1997 года № 765, и пересмотра критериев аккредитации учреждений здравоохранения, утвержденных приказом Минздрава Украины от 14 марта 2011 года № 142 «О совершенствовании аккредитации учреждений здравоохранения».

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По мнению специалистов, совершенствования процесса аккредитации предоставит возможность эффективного использования ее результатов на пути реализации реформы медицинского обслуживания и создаст предпосылки для введения обязательного государственного медицинского страхования в нашей стране, ведь аккредитация учреждения будет важной составляющей во время выбора страховой компанией медицинского учреждения, предоставлять медицинские услуги.