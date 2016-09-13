Минфин выделит 75 млн грн на слуховые аппараты для детей

Министерство финансов Украины для улучшения оказания медицинской помощи детям в проекте государственного бюджета на 2017 год увеличил расходы на 75 млн грн, чтобы обеспечить проведение имплантационного слухопротезирования.

«До сих пор государство не могло обеспечить в полной мере проведение имплантационного слухопротезирования, в котором нуждаются дети... Так, в госбюджете на 2016 год на эти цели были предусмотрены расходы в сумме 4 млн. грн. Однако имеющееся финансирование не может покрыть потребности всех таких пациентов», - говорится в сообщении.

Читайте такжеВласти Киева закупили около 2,5 тыс. комплектов искусственных хрусталиков глаза для льготниковКак сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины на текущей неделе внесет на рассмотрение Верховной Рады проект государственного бюджета на 2017 год, как того требует Конституция и Бюджетный кодекс.