Открыт первый в Украине Центр малоинвазивной детской хирургии

В Ивано-Франковской областной детской клинической больнице открыли первый в Украине Центр малоинвазивной детской хирургии.

Об этом сообщили УНИАН в Главном управлении здравоохранения Ивано-Франковской областной госадминистрации.

Теперь операции будут проводиться с помощью видеоаппаратуры в наиболее недоступных местах, что позволяет врачам более успешно делать операционные вмешательства маленьким пациентам при общем обезболивании.

По словам главного врача областной детской клинической больницы Радислава КУТУРБАША, такой центр в Украине в детских клиниках открывается впервые. «До этого времени дети с рождения и до 10 лет не могли получать соответствующее лечение, не могли проводить им соответствующие операции, потому что не было аппаратуры и не было подготовленных специалистов», - отметил руководитель учреждения.

Помощь в 150 тыс. грн. на приобретение аппаратуры для малоинвазивной хирургии оказал Ивано-Франковский медицинский университет и Главное управление здравоохранения областной государственной администрации.

В клинике утверждают, что более 50% маленьких пациентов лор-отделения имеют врожденные патологии, воспалительные процессы.

***„Малоинвазивная” означает малотравматическая хирургия, то есть операция проводится через небольшие разрезы с помощью двух зондов, один из которых освещает операционное поле, а второй – оперирует, то есть хирург делает операцию без скальпеля.