Новый метод позволит выявлять синдром Дауна раньше

Синдром Дауна вызывается лишней копией 21-й хромосомы

Ученые в США сообщили, что разработали новый метод тестирования беременных женщин, который показывает, страдает ли эмбрион синдромом Дауна.

Метод, который применяется сейчас, плох тем, что может привести к выкидышу или повреждению плода.

Как сообщает журнал Национальной академии наук США, тест разработан в Стэнфордском университете. Анализ крови 18 беременных женщин правильно указал на девять случаев синдрома Дауна.

В организме детей с синдромом Дауна имеется третья, лишняя копия 21-й хромосомы, которая приводит к физическим и умственным дефектам. В крови матери увеличивается количество 21-й хромосомы, если у зародыша есть третья копия.

Доктор Стивен Квэйк, который руководит исследованием, говорит, что медики намерены повторить тесты на большем количестве беременных женщин.

Доктор Квэйк выразил уверенность в том, что через несколько лет эта процедура будет применяться в больницах, поскольку нынешние методы более опасны.

При одном из методов в утробу матери вводится шприц. По данным американских экспертов, после такой процедуры примерно у одной из 100 женщин происходит выкидыш. При другом методе вероятность выкидыша - два из 100.

Стивен Квэйк считает, что разработанный его группой метод тестирования позволит выявлять синдром Дауна на более ранней стадии, чем раньше, и у женщин будет больше времени для принятия решения о том, прерывать им беременность или нет.

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