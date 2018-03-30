На самом ли деле в Украине - бум усыновления?

Отношение украинцев к усыновлению становится лучше, убеждают в Министерстве по вопросам семьи, молодежи и спорта. По данным ведомства, в нынешнем году украинцы усыновили на четверть больше детей, чем за это же время в прошлом году. В то же время в перерыве между ломанием копий вокруг коалициады, депутаты приняли закон, который, как надеются в министерстве, тоже будет стимулировать процесс национального усыновления.

«…за деньги не купить любовь к ребенку...»

Если четыре года назад ежедневно усынавливали тридцать мальчиков и девочек, сейчас новые семьи ежедневно находят 46 детей. Такие данные привел министр по вопросам семьи, молодежи и спорта Украины Юрий Павленко. Его заместитель Татьяна Кондратюк отмечает, что государство продолжает создавать удобные условия для приемных родителей. «Принят закон относительно социальной защиты детей-сирот, детей лишенных родительской заботы. К тому же еще 56 дней отпуска одному из родителей. В этом году национальное усыновление составляет на 30% больше». При усыновлении назначена такая же государственная помощь, как и при рождении, – 12 с половиной тысяч гривен.

Вместо этого Лидия Литвиненко, директор дома «Малыш» в Киеве, поддает сомнению заявления руководителей министерства по вопросам семьи, молодежи и спорта. «Такое заявление Павленка вызывает большие сомнения. Они просто проводят свою кампанию. Конечно, денежная помощь - это хорошо, но за деньги не покупается любовь к ребенку. Сейчас очень быстро создаются семейные дома, приемные семьи. По моему мнению, это делается для того, чтобы показать какие-то цифры».

На фоне активизации усыновления есть случаи, когда люди пытаются нажиться на этом деле, отмечает председатель парламентского комитета Павел Костенко. Начали проявляться злоупотребления. «То есть государство настолько подняло уровень поддержки для усыновителей, что это для отдельных нечестных граждан стало одним из видов заработка».

«Будем ожидать столько, сколько нужно»

А в Закарпатье действительно очередь на усыновление детей. Около полутора десятка семей ожидают «своего» младенца.

Вскоре год, как ужгородская семья Светланы и Юрия Горватив подала документы на усыновление ребенка. Думали, что это удастся сделать быстро, но оказалось, что кроме длительного оформления всех необходимых справок и проведения консультаций еще придется постоять в очереди.

Рассказывает Светлана: «Мы хотим новорожденного ребеночка. Мы ожидаем уже полгода и будем ожидать столько, сколько нужно».

В службе по делам детей Закарпатской облгосадминистрации рассказывают, что в настоящее время в крае действительно существует недостаток детей для потенциаотных усыновителей. Поэтому в ближайшем будущем они будут обращаться к соседним областям. Дело в том, что чаще всего закарпатские семьи хотят взять здоровых детей, желательно девочек, да еще и в возрасте до трех лет. Для Закарпатья, в отличие от Донецкой, Днепропетровской, Луганской и Одесской областей, выполнение этих условий является проблематичным.

Вместо этого не спешат усынавливать в Закарпатье малышей ромской национальности и тяжело больных, их, по большей части, со временем забирают семейные пары из-за границы.

По официальным данным, в прошлом году в Закарпатской области усыновили 84 ребенка, а это на 19 больше, чем в 2006 году. А в целом, как рассказывают в службе, сегодня в области больше 230 детей, которые имеют статус сирот или лишены родительской заботы и пока еще не имеют своей семьи, находятся на полном государственном обеспечении. Однако 85 % из них охвачены семейными формами воспитания, устроены в детские дома семейного типа и в приемные семьи.

Что нужно делать тем родителям, которые решили усыновить ребенка? Как советует юрист Ворзельского детского дома имени Городецкого, что на Киевщине, Виктория Блонская, нужно обратиться в Службу по делам детей. Они должны действовать в районах, по месту жительства родителей. «Там начинают оформлять документы. Потом обращаются, например, к нам. Мы оформляем последующие документы на усыновление. Это акты о жилищно-бытовых условиях, справка от психиатра, вывод опекунского совета и тому подобное».

Отношения с усыновленным ребенком складываются в каждой семье по-своему, но общие универсальные советы родителям, как вести себя с новым членом семьи, дает детский психолог Наталия Лесенко.

К усыновленному ребенку психологи советуют относиться так же, как и к родному. Нужно находить середину между строгостью и мягкостью. Нельзя, чтобы ребенок не знал никаких рамок, даже если пережил в прошлом трудные времена, объясняет психолог. «Можно просто жалеть ребенка, а можно воспитывать собственным примером. Но бить детей ни в коем случае нельзя. Словами можно объяснить все, что угодно».

Очередь за младенцами в Латвии

Сегодня в Латвии почти 3000 детей проживают в детских домах или приютах. Этих детей можно усыновить или взять в приемную семью. Такая семья опекает сироту или ребенка, который остался без родителей, до той поры, пока он не найдет свою семью или опекунов, или же его не усыновят.

Количество приемных семей в Латвии увеличивается: если в 2000 году их было 12, то сейчас готовые взять в свою семью детей-сирот уже 340 семей. Такие семьи получают ежемесячную помощь от государства и местных органов власти. Составляет она приблизительно 360 долларов на каждого ребенка.

Также в Латвии увеличились количество людей, которые желают усыновить ребенка. За младенцами даже существует очередь. Но у иностранцев усыновить младенца в Латвии сегодня шансов нет.

Сейчас увеличилось количество латышей, какие усинавливают более взрослых детей, а также их братиков и сестренок. Иностранец может усыновить ребенка в Латвии лишь после того, как окажется, что никто из латышей не собирается этого делать. Латвийское государство оказывает одноразовую помощь усиновителям в размере двух тысяч долларов. Распространена в Латвии также поддержка семьями, когда семья поддерживает многодетную семью или ту, в которой есть больной ребенок.

Ежедневно в Украине усынавливают 46 детей, а детьми-сиротами или лишенными родительской заботы ежедневно становятся 50 малышей.

Александр Лащенко, Маричка Набока

radiosvoboda