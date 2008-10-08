Шоколад вылечит кашель

Шоколад невероятно полезен для сердца и поднимает настроение. А недавно ученые доказали, что это сладкое лакомство также может избавить от кашля.

Специалистам удалось установить, что в шоколаде содержатся вещества теобромины, которые обладают противокашлевым действием. Причем эти свойства у десерта выражены даже больше, чем у противокашлевых лекарственных препаратов.

Такие выводы были сделаны учеными в результате исследования, проведенного с участием нескольких добровольцев.

Часть группы экспериментуемых принимала против кашля классические препараты, в том числе кодеин, а остальные лечились сладким лекарством. Шоколад оказался эффективнее кодеина. При этом он не вызывает побочных эффектов, подобно медицинскому препарату.

newsland.ru