Провалы в памяти - признак сокращения объёма мозга

Если вы иногда забываете место встречи или имя знакомого, это может являться первичным симптомом потери объема головного мозга, сообщают ученые Radboud University (Наймеген, Нидерланды). Неврологи проверили мозговую работу почти 500 человек и установили, что кратковременная забывчивость связана с уменьшением на несколько миллиметров размера гиппокампа - области, важной для памяти и в первую очередь затронутой при болезни Альцгеймера. Неврологи обращают внимание, что подобные случайные провалы в памяти ассоциируются с ухудшением навыков мышления.

Участники исследования с успехом проходили регулярные тесты на выявление интеллектуальных способностей и не имели признаков слабоумия, равно как и не было замечено потери нейронных связей, однако сокращение гиппокампа продолжалось в течение длительного периода. Постепенно этот процесс отрицательным образом сказывался на памяти и умственной деятельности, повышая вероятность частичной амнезии. При выявленных проблемах с памятью врачи советуют сразу обратиться к специалисту и провести сканирование головного мозга, чтобы предупредить умственную дисфункцию.

ami-tass.ru