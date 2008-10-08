Вакцина от СПИДа появится в течение четырех лет?

Открывший вирус СПИДа французский ученый Люк Монтанье, который в понедельник за свои исследования был удостоен Нобелевской премии в области медицины, предсказывает, что "терапевтическая вакцина" от этой болезни появится в ближайшие 3-4 года.

По мнению Монтанье, лечение "чумы 20-го века" станет возможным в ближайшие три-четыре года при условии продолжающейся финансовой поддержки.

"Лечение, скорее всего, будет осуществляться с помощью терапевтической вакцины (предупреждающей развитие болезни у заразившегося человека), а не с помощью превентивных прививок", - отметил ученый.

Сотрудник Всемирного фонда исследований и профилактики СПИДа Люк Монтанье, впервые выделил вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), вызывающий СПИД, в 1983 совместно с вирусологом из парижского института Пастера Франсуазой Баррэ-Синусси.

Монтанье и Баррэ-Синусси идентифицировали ВИЧ в лимфоцитах пациентов с увеличенными лимфоузлами на ранней стадии СПИДа и в крови пациентов на поздних стадиях болезни.

Они охарактеризовали этот ретровирус как первый известный лентивирус человека, основываясь на его морфологических, биохимических и иммунологических свойствах.

Открытие было одной из предпосылок для нынешнего понимания биологии болезни, вызвавшей пандемию, поражающую миллионы людей ежегодно, и антиретровирусной терапии.

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