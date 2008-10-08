В Запорожской области 4 человека отравились грибами

Как сообщили УНИАН в Запорожском теруправлении МЧС, семья из 4 человек (мужчина 1976 г.р., женщина 1979 г.р. и двое детей - 2000 г.р. и 2005 г.р.) были госпитализированы в Пологовскую центральную районную больницу накануне утром из села Инженерное Пологовского района Запорожской области.

Предварительный диагноз - "отравление грибами" у госпитализированных подтвердился. Они проходят лечение в стационаре.

На сегодняшний день медики квалифицируют состояние их здоровья как удовлетворительное.

Как сообщал УНИАН, представители экологических организаций Запорожского региона неоднократно заявляли, что в виду крайне неблагоприятной экологической обстановки в Запорожском регионе отравление могут вызвать даже съедобные грибы, выросшие в области.