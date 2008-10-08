Как защититься от вирусов в условиях современного города

Здравствуй, осень золотая, школа, работа, общественный транспорт и простудные заболевания. У нас традиция — сопливить и чихать по осени, причем коллективно и безропотно. А о мерах противопростудной безопасности, конечно же, большинство из нас забывает. А зря.

Оглянитесь. Дома, на работе, в транспорте мы постоянно сталкиваемся с людьми, которые кашляют и чихают. При этом они либо вообще не прикрывают рот и нос, либо изображают заботу о ближних, поднося к лицу ладонь.

Как же избежать заражения в условиях современного города?

Во-первых, старайтесь избегать контактов с людьми, которые уже простужены. В транспорте старайтесь закрывать платком или шарфом рот и нос, да и глаза широко не распахивайте — там тоже слизистая оболочка, на которую могут осесть чужие вирусы.

Если кто-то пришел на работу больным, всем коллективом старайтесь отправить его домой лечиться. Перед выходом «в свет» смажьте ноздри оксолиновой мазью и не посещайте людных мест типа кино, театра, концертов и многолюдных вечеринок.

Во-вторых, если кто-то заболел у вас дома, постарайтесь изолировать больного, надевайте на него марлевую повязку, это проще, чем носить маски всем остальным членам семьи. Квартиру обязательно регулярно проветривайте и делайте влажную уборку.

В-третьих, если в классе, где учится ваш ребенок, появились «шмыгающие» носом дети, подержите по возможности свое чадо дома хотя бы недельку. Пропущенные занятия окупятся с лихвой, если он не заболеет, как все. И научите ребенка правилам противогриппозной безопасности.

Если же вы почувствовали недомогание или неприятные ощущения в носоглотке, не ждите пока болезнь будет прогрессировать, а сразу приступайте к лечению. И не только горячим чаем с молоком и медом, а прежде всего противовирусными препаратами.

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