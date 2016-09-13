Минздрав обвиняет "Людмилу фарм" в блокировании растаможки лекарств для онкобольных детей

Как сообщили УНИАН в Минздраве, доставка указанных лекарств онкобольным детям задерживается из-за отказа ООО «Людмила фарм» осуществить все необходимые таможенные процедуры.

Министерство здравоохранения Украины неоднократно обращалось с требованием решить сложившуюся ситуацию с поставкой лекарств, проводило совещания с привлечением специалистов Министерства финансов Украины, Министерства экономического развития и торговли Украины и народных депутатов Украины и показывало варианты решения в рамках действующего законодательства.

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9 сентября 2016 года в Минздраве было проведено очередное совещание под председательством и.о.Министра здравоохранения Ульяны Супрун с участием представителей Министерства финансов Украины, Министерства экономического развития и торговли Украины, Службы безопасности Украины, ООО «Людмила фарм», Crown Agents, ГП «Укрмедпостач» МОЗ Украины, народных депутатов Украины Корчинской О.А. и Голуба В.В.

По результатам совещания ООО «Людмила фарм» как владельцу лекарственных средств было предложено осуществить передачу права собственности Crown Agents, переместив товар на таможенный лицензионный склад, откуда Crown Agents сможет сразу передать его для быстрого обеспечения лекарствами онкобольных детей.

При этом ООО «Людмила фарм» было отмечено, что в случае размещения товаров в режим таможенного склада применяется полное условное освобождение от уплаты таможенных платежей.

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О возможности урегулирования указанного вопроса с размещением лекарственных средств в режим таможенного склада с условным полным освобождением от налогообложения ООО «Людмила фарм» было проинформировано также письмом Министерства финансов Украины от 09.09.2016 № 31-11320-01-2/25726 как ответ на совместное депутатское обращение Богомолец А.Ф., Корчинской О.А., Мусия О.С.

Однако по состоянию на сегодня ООО «Людмила фарм» не обеспечила возможность получения лекарств министерством. Товар, как и раньше, остается на складе временного хранения, а дети страдают от недостатка лекарств.

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Министерство здравоохранения Украины осуществляет закупку лекарственных средств и изделий медицинского назначения через международные (специализированные) организации для обеспечения государственных нужд, в соответствии с задачами Правительства Украины и согласно Закону Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения своевременного доступа пациентов к необходимым лекарственных средств и медицинских изделий путем осуществления государственных закупок с привлечением специализированных организаций, которые осуществляют закупки».

Одной из специализированных организаций является Королевское агентство Великобритании Crown Agents, с которой Министерство здравоохранения Украины заключило Соглашение №1 от 06.11.2015 о закупке лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

В рамках закупки лекарственных средств и изделий медицинского назначения Crown Agents заключила с резидентом Украины ООО «Людмила фарм» контракт на поставку лекарственных средств для лечения онкобольных детей.

По состоянию на 12 сентября 2016 года ООО «Людмила фарм» ввезло три партии лекарственных средств на общую сумму 4434165,71 долларов США, которые размещены на временное хранение на склад в зоне деятельности Киевской таможни Государственной фискальной службы.

Указанные лекарственные средства до настоящего времени не оформлены в таможенном отношении, поэтому они не могут быть поставлены в государственные больницы.