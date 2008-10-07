В Украине ежегодно регистрируется около 500 тыс. детей со сниженным зрением.

Об этом заявил директор Центра микрохирургии глаза, член Президиума Украинского медицинского союза Сергей РЫКОВ во время бесплатного осмотра зрения у детей, который был проведен УМС совместно с Ассоциацией офтальмологов Украины накануне Всемирного дня зрения, сообщили УНИАН в пресс-службе УМС.

По словам С.РЫКОВА, самыми распространенными проблемами является близорукость, дальнозоркость и астигматизм. В то же время, подчеркнул он, при своевременной диагностике количество слепых детей и инвалидов по зрению можно уменьшить в два раза.

Наиболее актуальной проблемой, по словам главного детского офтальмолога, руководителя Центра ретинопатии недоношенных больницы „Охматдет” Юрия БАРИНОВА, является ретинопатия недоношенных детей, которая занимает второе место в структуре детской инвалидности по зрению (15%). У детей с массой тела меньше 800 г при рождении частота заболевания достигает более 90%.

„В Украине за 2007 год родилось 20 тыс. недоношенных деток. Из них 3407 – с массой тела меньше 1500 граммов, 915 – с массой тела от 500 до 1000 граммов. Ожидается более 200 случаев слепоты у детей в результате ретинопатии недоношенных и приблизительно 4-4,5 тысячи детей (20-23%), которые попадают в группу риска по развитию этой болезни”, - сообщил Ю.БАРИНОВ.

Специалисты рекомендуют проверять зрение у детей в роддоме в 3 месяца, в 1 год, в 3 года, перед вступлением в школу и каждые 2 года в школе.

«Самое главное - это своевременный осмотр специалистов, - утверждает С.РЫКОВ. – Акция по проверке зрения у детей, организованная УМС, позволяет не только провести диагностику зрения у детей, но и привлечь внимание общественности к проблемам зрения, необходимости своевременной диагностики и профилактики. По результатам проведенных обследований были выявлены дети, которые уже имеют прогрессирующее ухудшение зрения. Мы выявили проблему, и теперь необходимо принять все необходимые меры, которые сохранят детям зрение».

По данным УМС, проблема потери зрения является актуальной во всех странах. Всего в мире насчитывается около 37 млн. слепых людей и 124 млн. людей с недостаточным зрением. Три из четырех случаев слепоты можно предотвратить.

В Украине более 100 тыс. детей являются инвалидами по зрению, из них 1 тыс. - слепые.