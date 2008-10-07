Присуждена Нобелевская премия по физиологии и медицине

Лауреатами Нобелевской премии в номинации "медицина и физиология" стали исследователи из Франции Люк МОНТЕНЬЕ и Франсуаза БАРР-СИНУССИ, работавшие над изучением вируса иммунодефицита человека (и впервые выделившие его из клеток зараженных людей), а также немец Харальд цур ХАУЗЕН, открывший папилломавирус, вызывающий рак шейки матки, сообщает Lenta.ru.

Сумма Нобелевской премии этого года составляет в каждой номинации 1,3 млн. долларов.

Х.ХАУЗЕН родился в 1936 году, закончил Университет Дюссельдорфа. В настоящее время является почетным профессором Немецкого центра раковых исследований.

Л.МОНТЕНЬЕ родился в 1932 году. Он является одним из основателей Всемирного фонда по изучению и предотвращению СПИДа. В 1983 году группа ученых под руководством Л.МОНТЕНЬЕ выделила смертельный вирус. Ф.БАРР-СИНУССИ, родившаяся в 1947 году, является директором отдела регуляции ретровирусных инфекций в Институте Пастера. Все лауреаты имеют большое количество различных медицинских наград.

В прошлом году премия была вручена американцам Марио КАПЕККИ и Оливеру СМИТИСУ, а также подданному Великобритании сэру Мартину ЭВАНСУ. Они были удостоены награды за исследования основ введения специфических генетических модификаций в организмы мышей путем использования стволовых клеток эмбрионов. В частности, им удалось научиться выключать те или иные гены в клетках зародыша (метод получил наименование "генетического нокаута").