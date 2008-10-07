В Закарпатье с гепатитом ”А” госпитализированы 12 детей

В Закарпатской области в период с 29 сентября по 5 октября в инфекционное отделение Межигорской центральной районной больницы с диагнозом „гепатит А” госпитализированы 12 детей из села Голятин Межигорского района (11 из них – ученики общеобразовательной школы и 1 - из детского сада).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Состояние здоровья пострадавших легкой и средней степени тяжести. В очаге заболевания специалистами районной и областной СЭС проводится комплекс противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий. Ситуация находится под контролем Главного облуправления МЧС.