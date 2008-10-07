24 октября пройдет международный симпозиум по проблемам сердечно-сосудистых заболеваний

24 октября 2008 года в городе Борисполь Киевской области состоится Международный научный симпозиум «Современные профилактические и реабилитационные технологии в кардиологии».

Как сообщили УНИАН в компании «Макс-Велл», под эгидой которого будет проходить мероприятие, в симпозиуме примут участие лучшие специалисты Украины, США и Европы в области медицины. Соорганизаторы мероприятия: Академия медицинских наук Украины, Министерство здравоохранения Украины, Национальный научный центр «Институт кардиологии им. академика Н.Д. Стражеско», Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии им. Н.М. Амосова АМН Украины, Национальная медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика и Комитет по здравоохранению Американской торговой палаты в Украине, Научно-производственный онкологический и кардиологический центр «Макс-Велл».

Основная цель симпозиума — обмен научной информацией о связи инфекционных и сердечно-сосудистых заболеваний. В частности, запланированы три темы в работе форума: влияние вирусных инфекций, в том числе ВИЧ, на развитие атеросклероза, инфаркта миокарда и других сердечно-сосудистых заболеваний; роль латентных инфекций в патогенезе сердечно-сосудистых заболеваний; современные подходы к диагностике и лечению сердечно-сосудистых заболеваний.

«Неординарным событием в рамках симпозиума станет первый и единственный в Украине мастер-класс исполнительного директора научно-исследовательского института сердечно-сосудистых заболеваний Научно-исследовательского центра MedStar (США), доктора Стефена Е. ЭПСТИНА, который состоится 23 октября», - отмечается в сообщении.

В компании напоминают, что доктор С.ЭПСТИН является автором и соавтором более 500 публикаций в рецензируемых научных медицинских журналах. Он признанный международный авторитет в области ангиогенеза (процесс образования новых кровеносных сосудов в органе или ткани), роли инфекций в развитии атеросклероза, изучения и лечения сердечно-сосудистых заболеваний на молекулярном уровне, с применением методов генной терапии и стволовых клеток.

В ходе мастер-класса С.ЭПСТИН подробно коснется вопроса развития острых коронарных синдромов, а также представит новейшие молекулярные методы диагностики пациентов с высоким риском образования инфаркта миокарда.