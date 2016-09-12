Розенко уверяет, что процесс поставок вакцин и медпрепаратов разблокирован

Об этом он сообщил в эфире телеканала "112 Украина".

"Первый раз, когда я поднял вопрос (по закупкам, - ред.) три месяца назад, когда впервые передо мной премьер-министр поставил задачу разобраться, что происходит с закупками лекарств и вакцин в том числе по международным закупкам. Впервые я поднял этот вопрос в мае, в 2015 году была осуществлена доставка только 7% вакцин и препаратов, которые были закуплены бы полгода назад", - заявил вице-премьер.

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"Впервые в истории Украины осуществлялись международные закупки, а не Минздрав в ручном режиме сами с какими мафиозными схемами распределяли эти средства. Решение о международных закупках были приняты правильно. Было много желающих завалить эти международные закупки, чтобы вернуть назад коррупционные схемы, которые существовали в Минздраве. На сегодня разблокирован процесс всех поставок, 70% поставок уже осуществлены", - заявил Розенко.

В Министерстве здравоохранения Украины ожидают, что до конца ноября 2016 г. в Украину будут поставлены все 100% необходимых вакцин, которые были закуплены через международные организации.

И.о. главы Минздрава сообщила, что в течение 90 дней была проблема с растаможиванием лекарств для онкобольных детей, однако сейчас она решена, медпрепараты будут растаможены до 19 сентября.